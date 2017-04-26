День двух Чернобылей

26 апреля 1999 года на полумиллионе компьютеров была уничтожена информация с жёстких дисков, у некоторых компьютеров был также поврежден BIOS. Причиной стал компьютерный вирус под названием CIH, но его гораздо лучше помнят под названием «Чернобыль», так как самый большой урон он нанёс в 13-летнюю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Впервые он был обнаружен летом 1998 года в одном из тайваньских университетов, однако с тех пор успел заразить компьютеры по всему миру, чтобы сработать одновременно на всех устройствах 26 апреля 1999 года.

26 апреля 1996 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она вошла в историю как самая крупная катастрофа за всю историю мирного атома.

Первый энергоблок ЧАЭС был введён в эксплуатацию в сентябре 1977 года. После строительства и подключения еще трёх энергоблоков электростанция ежедневно вырабатывала 29 млрд. кВт*ч. В ночь с 25 на 26 апреля в ходе испытаний генератора четвёртого энергоблока произошёл резкий рост мощности, который персоналу АЭС остановить не удалось. Это привело к взрыву и разрушению реактора. Последствия аварии были огромными. Город Припять, в 3 километрах от которого находится электростанция, был полностью эвакуирован и до сих пор остаётся пустым, привлекая лишь рисковых туристов. Также были эвакуированы люди из зоны 30 км вокруг эпицентра аварии. Всего на устранение последствий катастрофы в течение нескольких лет было задействовано приблизительно 600 тысяч человек.

Сначала официальными причинами аварии были объявлены неправильные действия сотрудников ЧАЭС, нарушение регламента работы с реактором. В последствии же было добавлено, что реактор РБМК-1000 имел опасные конструктивные особенности. Непосредственно к аварии привели две: положительная обратная связь между мощностью и реактивностью (когда рост мощности реактора приводит к еще большему росту мощности) и неудачная конструкцией стержней системы управления и защиты, которые, при определённых условиях, вместо снижения реактивности реактора могли вызвать её рост.

Четвёртый реактор ЧАЭС
Четвёртый реактор ЧАЭС

26 апреля 2006 года Intel представила платформу vPro. Это технология, позволяющая сетевым администраторам значительно ускорить и упростить процесс обслуживания парка компьютеров. Однако, этот парк или даже просто отдельный ПК должны обладать процессором, который на аппаратном уровне поддерживает vPro. Если таковой имеется, то в дело уже вступает программная часть — Intel AMT (Active Management Technology). C её помощью компьютеры необходимо сконфигурировать, чтобы потом ими управлять удалённо. Реализована работа не только с уже загрузившейся ОС, но и включение компьютера и работа в BIOS, удалённая установка драйверов (даже видеокарты), а также загрузка операционной системы с удалённого системного накопителя. На vPro также опирается технолгия Intel Anti-Theft, с помощью которой можно заблокировать утерянный ноутбук.

Intel vPro
Intel vPro

Теги
день в истории вирус Intel vPro

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Archos выпустила свой первый квадрокоптер в России
Сергей Брин строит секретный дирижабль в ангаре NASA
Цифра дня: Сколько пользователей в Instagram?

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 56
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42