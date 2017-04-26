День двух Чернобылей

26 апреля 1999 года на полумиллионе компьютеров была уничтожена информация с жёстких дисков, у некоторых компьютеров был также поврежден BIOS. Причиной стал компьютерный вирус под названием CIH, но его гораздо лучше помнят под названием «Чернобыль», так как самый большой урон он нанёс в 13-летнюю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Впервые он был обнаружен летом 1998 года в одном из тайваньских университетов, однако с тех пор успел заразить компьютеры по всему миру, чтобы сработать одновременно на всех устройствах 26 апреля 1999 года.

26 апреля 1996 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она вошла в историю как самая крупная катастрофа за всю историю мирного атома.

Первый энергоблок ЧАЭС был введён в эксплуатацию в сентябре 1977 года. После строительства и подключения еще трёх энергоблоков электростанция ежедневно вырабатывала 29 млрд. кВт*ч. В ночь с 25 на 26 апреля в ходе испытаний генератора четвёртого энергоблока произошёл резкий рост мощности, который персоналу АЭС остановить не удалось. Это привело к взрыву и разрушению реактора. Последствия аварии были огромными. Город Припять, в 3 километрах от которого находится электростанция, был полностью эвакуирован и до сих пор остаётся пустым, привлекая лишь рисковых туристов. Также были эвакуированы люди из зоны 30 км вокруг эпицентра аварии. Всего на устранение последствий катастрофы в течение нескольких лет было задействовано приблизительно 600 тысяч человек.

Сначала официальными причинами аварии были объявлены неправильные действия сотрудников ЧАЭС, нарушение регламента работы с реактором. В последствии же было добавлено, что реактор РБМК-1000 имел опасные конструктивные особенности. Непосредственно к аварии привели две: положительная обратная связь между мощностью и реактивностью (когда рост мощности реактора приводит к еще большему росту мощности) и неудачная конструкцией стержней системы управления и защиты, которые, при определённых условиях, вместо снижения реактивности реактора могли вызвать её рост.



Четвёртый реактор ЧАЭС

26 апреля 2006 года Intel представила платформу vPro. Это технология, позволяющая сетевым администраторам значительно ускорить и упростить процесс обслуживания парка компьютеров. Однако, этот парк или даже просто отдельный ПК должны обладать процессором, который на аппаратном уровне поддерживает vPro. Если таковой имеется, то в дело уже вступает программная часть — Intel AMT (Active Management Technology). C её помощью компьютеры необходимо сконфигурировать, чтобы потом ими управлять удалённо. Реализована работа не только с уже загрузившейся ОС, но и включение компьютера и работа в BIOS, удалённая установка драйверов (даже видеокарты), а также загрузка операционной системы с удалённого системного накопителя. На vPro также опирается технолгия Intel Anti-Theft, с помощью которой можно заблокировать утерянный ноутбук.



Intel vPro