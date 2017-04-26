Организаторы IFA назвали главные тренды потребительской электроники

На прошедшей глобальной пресс-конференции IFA GPC 2017 в Лиссабоне организаторы ежегодной выставки IFA рассказали об основных трендах в области потребительской электроники.



Выручка от электроники остается высокой. По данным аналитической компании GfK ежегодные продажи ожидаются на уровне 950 миллиардов долларов как в 2018, так и в 2017 году.



Причем тон и в мобильных условиях и в домашней обстановке задают смартфоны — они объединяют все области повседневной жизни, от телевизора в гостиной до кофеварки, стиральной машины и напольных весов в ванной. Интернет вещей уже доступен простым пользователям.

При этом эксперты отмечают, что сейчас самое время пересмотреть само понятие потребительской электроники. Границы между электроникой и домашней утварью, цифровым и физическим миром, уже размыты.

Напомним, в этом году IFA 2017 пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Источник
IFA GPC
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