Яндекс.Почта научилась отсортировывать письма с билетами и покупками

Разработчики Яндекс.Почты запустили новую функцию — сервис может отсортировывать "важные" письма и отображать их в отдельных вкладки. По задумке разработчиков, такая система призвана помочь пользователю не пропустить важное письмо в потоке новостных и рекламных рассылок.





Отметим, что в Gmail от Google аналогичная система работает с 2013 года. В Яндекс.Почте предусмотрены вкладки «Покупки» для уведомлений от интернет-магазинов, билетов в театр и тому подобного, «Поездки» для сообщения авиакомпаний и отелей, «Общение» для личных писем, а также «Соцсети» для всего, связанного с соцсетями. Кроме того, сервис выделяет такие письма специальными иконками.

Вкладки доступны в веб-версиях Яндекс.Почты для компьютера и мобильных устройств. Для распознавания писем сервис использует технологию Маркер, созданную в 2013 году и применявшаяся для распознавания и фильтрации писем. По словам разработчиков, в процессе машинного обучения Маркер стал распознавать 28 типов писем вместо 15, а точность распознавания увеличилась на 30%.