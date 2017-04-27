Что случилось 26 апреля 2017 года?

В сети появились новые рендеры OnePlus 5. Uber начал работу над летающим автомобилем. Мы узнали, что Marvel vs. Capcom: Infinite выйдет 19 сентября 2017-го года. Mail.Ru решила вложить в игровую индустрию 100 тысяч долларов. По слухам, в Creative Assembly кипит работа над новой игрой во вселенной "Чужих".

id Software готовит следующую версию своего движка id Tech. У Call of Duty: WWII будет сезонный пропуск. Результаты BlackBerry Aurora засветились в Geekbench. Windows 10 Creators Update распространяется для смартфонов. Heroes of the Storm 2.0 уже доступна. 

Рекордные результаты iPhone 8 в тесте, к сожалению, всего лишь фейк. Meizu E2 с четверной вспышкой представили официально. Cassini сделал последние снимки Титана. Caviar выпускает очередной праздничный iPhone 8. Мобильный бренд ZUK приказал долго жить. 

Хотите узнать, сколько людей пользуются Instagram? Кликайте сюда. В Uber появился рейтинг пользователей. Флагманский Sony Xperia XZ Premium ожидается в Европе уже 1 июня.

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: ASUS ZenFone 3 Zoom в России, iPhone Edition и старт продаж LG G6

10 марта

Главное за неделю: Galaxy S8 официально, голосовые звонки Telegram и Meizu M5 Note в России

31 марта

Главное за неделю: Xiaomi Mi 6 официально, iPhone 8 похож на iPhone 4 и перезапуск Земли от Google

21 апреля

Главное за неделю: Xiaomi Redmi Pro 2 в марте, изогнутый iPhone 8 и смартфон Taimen от Google

17 марта

Главное за неделю: видеокарта GeForce GTX 1080 Ti, старт продаж Nintendo Switch и MWC 2017

3 марта

Главное за неделю: произведения Стругацких в свободном доступе, цены на Galaxy S8 и разочарование от Mass Effect: Andromeda

24 марта
Из рубрикиНаука и технологии
Cassini передал первые снимки Сатурна с близкого расстояния
Alibaba запустит платежную систему Alipay в России
Cassini успешно прошел между Сатурном и его кольцами

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 63
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42