Что случилось 26 апреля 2017 года?

В сети появились новые рендеры OnePlus 5. Uber начал работу над летающим автомобилем. Мы узнали, что Marvel vs. Capcom: Infinite выйдет 19 сентября 2017-го года. Mail.Ru решила вложить в игровую индустрию 100 тысяч долларов. По слухам, в Creative Assembly кипит работа над новой игрой во вселенной "Чужих".

id Software готовит следующую версию своего движка id Tech. У Call of Duty: WWII будет сезонный пропуск. Результаты BlackBerry Aurora засветились в Geekbench. Windows 10 Creators Update распространяется для смартфонов. Heroes of the Storm 2.0 уже доступна.

Рекордные результаты iPhone 8 в тесте, к сожалению, всего лишь фейк. Meizu E2 с четверной вспышкой представили официально. Cassini сделал последние снимки Титана. Caviar выпускает очередной праздничный iPhone 8. Мобильный бренд ZUK приказал долго жить.

Хотите узнать, сколько людей пользуются Instagram? Кликайте сюда. В Uber появился рейтинг пользователей. Флагманский Sony Xperia XZ Premium ожидается в Европе уже 1 июня.