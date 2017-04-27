Alibaba запустит платежную систему Alipay в России

Китайский гигант Alibaba Group собирается запустить свой платежный сервис под названием Alipay на территории России. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителя компании.





В качестве причины такого шага указываются возросший поток китайских туристов, привыкших использовать свои любимые сервисы и за пределами Китая.

По данным РБК, первым партнером Alipay в России станет Модульбанк. Он должен установить первые мобильные терминалы для Alipay в розничных точках в конце апреля. Первыми партнерами среди ритейлеров станут сети, продающие различные туристические товары и расположенных в центре Москвы. В частности речь идет о точках «Янтарь России», сувенирных лавках, магазинах российских и советских часов и ювелирных магазинах. Кроме того, поддержат Alipay несколько гостиниц и хостелов. Затем планируется расширение на магазины люксовых товаров и duty-free в московских аэропортах.

Alipay была запущена в 2004 году и является крупнейшей мобильной и онлайн- платежной системой в мире с 2014 года. В Китае у нее насчитывается 400 миллионов пользователей, она контролирует чуть меньше половины рынка онлайн-платежей в Китае по данным на октябрь 2016 года. На данный момент у нее насчитывается 450 миллионов подтвержденных пользователей.