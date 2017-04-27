Cassini передал первые снимки Сатурна с близкого расстояния

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало первые снимки Сатурна, сделанные зондом «Кассини» (Cassini) во время первого прохода между планетой и внутренним кольцом. Это первые фотографии Сатурна с настолько близкого расстояния.


Фото показывают облака в верхних слоях атмосферы Сатурна и гигантский ураган. Напомним, вчера «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. Зонду надо было пройти в "зазор" в 2 тысячи километров между верхней границей атмосферы и внутренней границей колец на скорости около 124 тысяч км/ч. Ранее в эту зону не заходил ни один космический аппарат. Вчерашний «нырок» стал первым не только для «Кассини», но и всего человечества. Зонд прошел в трех тысячах километров от верхушек облаков Сатурна и в трехстах км от внутренней границы системы колец.

Сам проход был сделан вчера, но подтвердить его успешность NASA и отсутствие повреждений у зонда смогла только сегодня около 10 утра по московскому времени. Разница в 20 часов между проходом и сеансом связи с Землей обусловлена тем, то зонд использует свою 4-метровую антенну как щит, ориентируя ее в направление движения частиц кольца. Антенна была направлена в сторону от Земли и зонд не мог выйти на связь в это время. «Кассини» запрограммировали собрать данные при приближении к планете и развернуться в сторону Земли для передачи информации примерно через 20 часов после прохода.

Теперь «Кассини» осталось совершить еще 21 проход в зазор между Сатурном и внутренним концом, пока он окончательно не погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше. Следующий "нырок" запланирован на 2 мая 2017 года.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

Источник
NASA
Теги
космос NASA своя атмосфера НАСА Сатурн Cassini кассини

Комментарии

Материалы по теме

12 космических чехлов для iPhone и не только с AliExpress

12 апреля

NASA App — Всё о космосе

25 апреля 2014

NASA: обнаружена система с тремя потенциально пригодными для жизни планетами

22 февраля

SpaceX произвела первый в истории повторный запуск ракеты Falcon 9

31 марта

В NASA предлагают защитить атмосферу Марса магнитным экраном

6 марта

Космические технологии, которые уже используются в домашней технике

12 апреля
Из рубрикиНаука и технологии
Alibaba запустит платежную систему Alipay в России
Cassini успешно прошел между Сатурном и его кольцами
Samsung Pay заработал с картами Visa банка «Открытие»

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 63
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42