Cassini передал первые снимки Сатурна с близкого расстояния

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало первые снимки Сатурна, сделанные зондом «Кассини» (Cassini) во время первого прохода между планетой и внутренним кольцом. Это первые фотографии Сатурна с настолько близкого расстояния.





Фото показывают облака в верхних слоях атмосферы Сатурна и гигантский ураган. Напомним, вчера «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. Зонду надо было пройти в "зазор" в 2 тысячи километров между верхней границей атмосферы и внутренней границей колец на скорости около 124 тысяч км/ч. Ранее в эту зону не заходил ни один космический аппарат. Вчерашний «нырок» стал первым не только для «Кассини», но и всего человечества. Зонд прошел в трех тысячах километров от верхушек облаков Сатурна и в трехстах км от внутренней границы системы колец.

Сам проход был сделан вчера, но подтвердить его успешность NASA и отсутствие повреждений у зонда смогла только сегодня около 10 утра по московскому времени. Разница в 20 часов между проходом и сеансом связи с Землей обусловлена тем, то зонд использует свою 4-метровую антенну как щит, ориентируя ее в направление движения частиц кольца. Антенна была направлена в сторону от Земли и зонд не мог выйти на связь в это время. «Кассини» запрограммировали собрать данные при приближении к планете и развернуться в сторону Земли для передачи информации примерно через 20 часов после прохода.

Теперь «Кассини» осталось совершить еще 21 проход в зазор между Сатурном и внутренним концом, пока он окончательно не погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше. Следующий "нырок" запланирован на 2 мая 2017 года.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.