Cassini успешно прошел между Сатурном и его кольцами

Зонд «Кассини» (Cassini) совершил свой первый проход между Сатурном и его внутренним кольцом. Это подтвердило агентство NASA через Twitter-аккаунт CassiniSaturn. Зонд связался с Землей и передал данные после успешного прохода.





Напомним, вчера «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. Ранее в эту зону не заходил ни один космический аппарат. И вчерашний «нырок» стал первым не только для «Кассини», но и всего человечества. Зонд прошел в трех тысячах километров от верхушек облаков Сатурна и в трехстах км от внутренней границы системы колец. Сейчас от него ожидают первых снимков Сатурна с настолько близкого расстояния.







Сам проход был сделан вчера, но подтвердить его успешность NASA и отсутствие повреждений у зонда смогло только сегодня около 10 утра по московскому времени. Теперь «Кассини» осталось совершить еще 21 проход в зазор между Сатурном и внутренним концом, пока он окончательно не погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.