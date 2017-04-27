В НАСА считают, что люди в скором времени обнаружат внеземную жизнь

В НАСА считают, что человечество стоит на пороге грандиозного открытия — обнаружения жизни за пределами Земли. Открытие семи планет системы звезды TRAPPIST-1, похожих на Землю, обнаружение других небесных тел в зонах обитаемости, свидетельства о подледных океанах на спутнике Юпитера Европе, информация о водороде на спутнике Сатурна Энцеладе — среди последних достижений НАСА.

«Множество наук занимаются поиском жизни за пределами Земли. Нам кажется, что мы находимся на грани одного из самых значительных открытий в истории человечества. Миллиарды планет ожидают открытия в нашей Галактике. Пока мы не нашли четкие следы жизни, однако прогресс очевиден. Для достижения успеха вместе требуется работать биологам, теологам, астрономам, планетологам, экспертам по Земле и так далее».