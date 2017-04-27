НАСА обнаружило еще одну похожую на Землю планету

НАСА сообщило, что международной группе исследователей удалось обнаружить ледяную планеты размером с Землю. Находится она примерно на таком же расстояния от своей звезды, как Земля — от Солнца. Небесное тело получило наименование OGLE-2016-BLG-1195Lb.

Обнаружить планету удалось благодаря эксперименту по гравитационному линзированию. Также использовались телескопы микролинзирования KMTNet и космический телескоп Спитцер.

Йосси Шварцвальд (Yossi Shvartzvald) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (Калифорния) заявил: «Эта ледяная планета также самая маленькая из тех, что удалось обнаружить с помощью микролинзирования». Микролинзирование используется для поиска ледяных миров.

Впрочем, для жизни планета слишком холодная, считают в НАСА.