Apple готовит сервис для перевода денег между пользователями

Компания Apple ведет переговоры с партнерами по поводу запуска сервиса мобильных платежей между пользователями, фактически, собственного конкурента Venmo от PayPal. Об этом сообщил ресурс Recode со ссылкой на "многочисленные" источники, близкие к процессу переговоров.





По словам источников, такой сервис позволит одному пользователю iPhone напрямую отправлять деньги со смартфону другим пользователям iPhone. Названием может стать Apple Cash, а запуск ожидается ближе к концу года, возможно, на осеннем мероприятии с анонсом нового поколения iPhone.

Впрочем, пока источники противоречат друг другу по поводу того, установлены ли уже даты анонса и запуска, а один источник, знакомый с планами Apple отмечает, что пока сервис находится на очень ранней стадии разработки.

Новый платежный сервис Apple подразумевает большое сотрудничество с Visa. Он позволит пользователям получать предоплаченные цифровые карты, обслуживающиеся в дебетовой сети Visa, но привязанные напрямую к сервису Apple. Он также может стать частью Apple Pay. В таком случае пользователи смогут получать деньги через Apple Cash от других пользователей, а также добавить такую цифровую карту Visa в Apple Pay для того, чтобы тратить средства в розничных магазинах и заведениях или онлайн.