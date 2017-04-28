Главное за неделю: мощный Gionee M6S Plus, Sony Xperia XZ Premium в Европе, снижение цен на Meizu в России

На этой рабочей неделе китайцы представили мощный Gionee M6S Plus с емким аккумулятором. Мы узнали, что флагманский Sony Xperia XZ Premium появится в Европе 1 июня. Meizu объявила о снижении цен на свои смартфоны в России. Об этом и других интересных новостях минувших пяти дней читайте в нашем еженедельном пятничном дайджесте.

Gionee M6S Plus получил аккумулятор на 6020 мАч

Китайская компания Gionee представила сегодня наследника прошлогоднего смартфона M6 Plus. Новинка под названием Gionee M6S Plus это довольно мощная модель с впечатляющим аккумулятором на 6020 мАч и функцией быстрой зарядки.

Гаджет оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) со стеклом 2.5D, имеет сканер отпечатков пальцев, 8 МП фронтальную и 12 МП основную камеры.

Аппаратной основой стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 653, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow c оболочкой Amigo OS 3.5. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE и VoLTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 ac и GPS.

Gionee M6S Plus поступит в продажу в Китае в следующем месяце по цене 508 и 625 долларов США, в зависимости от объема накопителя.

Флагманский смартфон Sony Xperia XZ Premium выходит в Европе 1 июня

Флагманский Sony Xperia XZ Premiumпоявится в Европе 1 июня 2017 года, сообщил Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter, сославшись на немецкого оператора О2. Британское подразделение онлайн-магазина Amazon также подтверждает данную дату. Напомним, изначально Sony сообщала о выходе флагмана в конце весны.

Xperia XZ Premium может похвастаться улучшенной камерой Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. В 2017 году такой модуль будет использоваться только в смартфонах Sony, а другим производителям его поставлять не будут. Второй изюминкой смартфона Xperia XZ Premium стал экран 4K HDR.

Смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5 и на передней, и на задней панелях. Xperia XZ Premium оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), 19-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/2,3" Exmor RS for mobile и пятиосной системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельной фронтальной камерой 1/3,06" Exmor RS for mobile.

Аппаратной основой стал топовый в текущем году процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти (UFS). Для расширения используется гибридный слот — можно вставить либо microSD, либо вторую SIM-карту. Аккумулятор обладает емкостью 3230 мАч.

Смартфон также будет доступен в бронзово-розовой расцветке.

Meizu снижает цены в России

Китайская компания Meizu снижает цены в России на целый ряд смартфонов. Подешевели следующи модели — Meizu M3s Mini, M3 Note, PRO 6, MX6, M3E, M3 MAX, U20 и U10. Снижение в некоторых случаях достигло 4 тысяч рублей.

Как видите, речь идет о прошлогодних моделях. Скорее всего, снижение цены связано с обновлением модельного ряда.

В минувшие выходные Meizu открыла флагманский магазин в Москве и там на два дня в качестве временной скидки были установлены такие цены, которые сейчас станут доступны на постоянной основе.

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