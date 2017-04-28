Стивен Хокинг вновь напомнил об угрозе искусственного интеллекта

Знаменитый ученый Стивен Хокинг (Steven Hawking) заявил на видеоконференции в рамках Глобальной конференции мобильного Интернета в Китае, что человечество может деградировать из-за развития технологий и из-за этого утратить возможность противостоять природным катастрофам.

Хокинг считает, что искусственный интеллект впоследствии может стать причиной исчезновения нашей цивилизации. При этом, он не исключает, что AI также может оказать позитивное влияние на развитие общества, решить большинство современных проблем.

Ученый уверен, что людям следует осознавать опасность и быть осторожными при внедрении новых технологий.