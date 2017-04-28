В «Лужниках» создают скоростной Wi-Fi для болельщиков

На стадионе в «Лужниках» начали разворачивать скоростную сеть Wi-Fi для болельщиков. Она рассчитана на подключение нескольких десятков тысяч человек одновременно. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





Точки доступа к беспроводному интернету расположат в холлах и зонах гостевого обслуживания. Работы по устройству сети должны быть завершены к моменту ввода арены в эксплуатацию. Всего на стадионе установят более 600 точек доступа к беспроводному интернету.

Напомним, комплексная реконструкция «Лужников» началась в первом квартале 2014 года и стала частью подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.