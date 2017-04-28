В «Лужниках» создают скоростной Wi-Fi для болельщиков

На стадионе в «Лужниках» начали разворачивать скоростную сеть Wi-Fi для болельщиков. Она рассчитана на подключение нескольких десятков тысяч человек одновременно. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.


Точки доступа к беспроводному интернету расположат в холлах и зонах гостевого обслуживания. Работы по устройству сети должны быть завершены к моменту ввода арены в эксплуатацию. Всего на стадионе установят более 600 точек доступа к беспроводному интернету.

Напомним, комплексная реконструкция «Лужников» началась в первом квартале 2014 года и стала частью подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
Теги
Россия москва WI-FI спорт Лужники

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
День, когда в космос пустили туристов
Главное за неделю: мощный Gionee M6S Plus, Sony Xperia XZ Premium в Европе, снижение цен на Meizu в России
Apple готовит сервис для перевода денег между пользователями

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 69
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42