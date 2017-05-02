Google запустит Android Pay в России 16 мая

Компания Google запустит в России свой платежный сервис Android Pay 16 мая 2017 года. Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами компании, включая двух банкиров.





Пресс-мероприятие, посвященное началу работы Android Pay в России, назначено на 15 мая. О мероприятии заявлено в сообщении, распространенном Google представителям прессы, правда, без уточнения, о каком именно сервисе идет речь.

По данным источников, одним из партнеров сервиса стал Сбербанк. Напомним, осенью 2016 года в России заработал стачала сервис Samsung Pay, а затем и Apple Pay. С запуском Android Pay бесконтактными платежами смогут воспользоваться не только пользователи некоторых смартфонов Samsung, но и других Android-смартфонов с чипом NFC. Кроме того, поддержка Android Pay появилась в смарт-часах, когда вышло обновление Android Wear 2.0.