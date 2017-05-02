Virgin Galactic проводит испытания космического корабля для туристов

Virgin Galactic впервые успешно опробовала в полете систему поворота вверх хвостового оперения суборбитального космического корабля для перевозки туристов SpaceShipTwo модели Unity. Испытания проходили в небе над пустыней Мохаве в Калифорнии (США). Благодаря повороту хвостового оперения будет происходить аэродинамическое торможение при заходе на посадку.

Во время 8-го полета Unity на борту находили двое пилотов, а на борту носителя WhiteKnightTwo — двое пилотов и бортинженер. Напомним, что первый полет Unity состоялся 8 сентября 2016-го года.

По задумке, SpaceShipTwo создан исключительно для туристов. Полет на высоту 100 км от Земли займет около 2-х часов и обойдется в 250 000 долларов. Желание побывать в космосе изъявили уже 700 человек, включая многих знаменитостей.

Источник
ТАСС
Теги
космос

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Cayenne S Diesel потянул самолет Airbus A380
В «Лужниках» создают скоростной Wi-Fi для болельщиков
День, когда в космос пустили туристов

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 70
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 51
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42