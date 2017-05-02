Virgin Galactic проводит испытания космического корабля для туристов

Virgin Galactic впервые успешно опробовала в полете систему поворота вверх хвостового оперения суборбитального космического корабля для перевозки туристов SpaceShipTwo модели Unity. Испытания проходили в небе над пустыней Мохаве в Калифорнии (США). Благодаря повороту хвостового оперения будет происходить аэродинамическое торможение при заходе на посадку.

Во время 8-го полета Unity на борту находили двое пилотов, а на борту носителя WhiteKnightTwo — двое пилотов и бортинженер. Напомним, что первый полет Unity состоялся 8 сентября 2016-го года.

По задумке, SpaceShipTwo создан исключительно для туристов. Полет на высоту 100 км от Земли займет около 2-х часов и обойдется в 250 000 долларов. Желание побывать в космосе изъявили уже 700 человек, включая многих знаменитостей.