Apple: продажи iPhone снова падают

Компания Apple отчиталась о результатах за второй квартал 2017 финансового года, завершившийся для нее 1 апреля 2017 года. На этот раз, Apple снова отчиталась о падении продаж iPhone.





Напомним, в прошлом квартале продажи фирменных смартфонов Apple поставили исторический рекорд благодаря выходу iPhone 7 с 7 Plus к рождественскому сезону, а до этого они падали три квартала подряд. В отчетном квартале было продано 50,8 млн iPhone, тогда как в аналогичном квартале прошлого года этот показатель достиг 51,2 млн.

При этом продажи компьютеров Mac снова выросли, на 4% до 4,2 млн штук. Что касается планшетов, то продажи iPad продолжают падать уже больше трех лет подряд. Поставки составили 8,9 млн планшетов, снизившись на 9% по сравнению с 10,25 млн

Доход компании за квартал составил 52,9 млрд долларов США или 2,10 доллара на одну акцию. Для сравнения, доход компании за тот же квартал предыдущего года составил 50,6 млрд долларов или 1,90 доллара на одну акцию.