Цифра дня: стоимость Bitcoin превысила 1400 долларов

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1437

долларов составила стоимость Bitcoin на бирже.

Криптовалюта Bitcoin подорожала до 1437 долларов в ходе торгов во вторник. Это рекордное значение за всю историю ее существования. За год стоимость Bitcoin выросла более чем в три раза. На данный момент Bitcoin торгуется на уровне 1368 долларов, однако эксперты считают, что потенциал для роста сохраняется.

Последнее подорожание связывают с тем, что в Японии Bitcoin признали законным платежным средством. Спрос, соответственно, резко увеличился.

Общая стоимость всех Bitcoin составляет на данный момент 25 миллиардов долларов. Еще в декабре 2016-го их стоимость равнялась 14 миллиардам.