День, когда появилась первая игра для GPS в реальном мире

3 мая 2000 года рождается игра под названием геошкэшинг. Случилось это спустя всего два дня после того, как правительство США сняло ограничение на использование технологии GPS для гражданского населения. Простой американский гражданин Дэйв Алмер разместил в одной из групп Юзнета координаты, по которым можно было найти пластиковый контейнер, спрятанный этим самым гражданином. Содержимое первого тайника было разнообразным: носители с софтом и видео, еда, деньги — и рогатка. Также внутри была специальная записная книжка, чтобы нашедшие тайник могли записать туда фамилию и дату.

С сентября 2000 года начал своё функционирование самый популярный сайт для игры в геокэшинг — geocaching.com. По заявлению владельцев сайта, за годы его существования было зарегистрировано более миллиона тайников, а участия в игре принимают жители 200 стран. По правилам, нашедший тайник мог взять себе часть содержимого, оставив в обмен что-то другое, но сам тайник должен оставаться на месте, чтобы его могли отыскать и другие участники.



Карта «сокровищ» c сайта geocaching.com

В контейнер редко кладут что-то ценное, обычно это книги или компакт-диски, монетки, маленькие игрушки и прочие вещи из разряда «просто выкинуть жалко». Раньше в таких тайниках можно было встретить дешёвые одноразовые фотоаппараты, оставленные специально, чтобы запечатлеть торжественный момент нахождения «сокровища» и выложить фото в сеть.

Нередко участники геокэшинга привлекают своим подозрительным поведением стражей порядка. Иногда игроки, тихонько прячущие и маскирующих тайник, вызывают беспокойство и у случайных свидетелей. Те звонят в полицию, которая приезжает вместе с сапёрами. Также человека, аккуратно что-то прячущего в укромном месте, принимают за торговца наркотиками.



Типичный контейнер для игры в геокэшинг

Помимо geocaching.com существует еще целое множество похожих площадок с различающимися правилами, усложняющих или упрощающих поиск «сокровищ». А иногда игру в геокэшинг устраивает фирма для своих сотрудников в рамках корпоратива.

В это же день, 3 мая 2000 года адвокат группы Metallica вместе с её основателем — Ларсом Ульрихом — составили список из 335.435 пользователей онлайн-сервиса Napster, якобы причастных к распространению песен этого музыкального коллектива и, соответственно, нарушении авторских прав. Суд постановил владельцам Napster не только удалить композиции из свободного доступа, но и ограничить доступ к сервису для тех 335 тысяч человек. Однако, блокировка последних была весьма щадящей: пользователи как ни в чём ни бывало регистрировались заново под другими именами.



Сеть «клиент-сервер» и децентрализованная (пиринговая) сеть

Но судебный процесс вошёл в историю в основном благодаря тому, что впервые ответчиком был сервис, незаконно распространяющий контент с помощью технологии P2P (peer-to-peer), которая позволяет скачивать контент не со специальных серверов, а напрямую у обычных пользователей интернета. Основателем сервиса стал 19-летний американец Шон Фэннинг и его товарищи. Napster так быстро приобретал популярность, что число зарегистрировавшихся удваивалось каждые 5-6 недель, а спустя два года после запуска, в 2001 году, количество пользователей равнялось 80-ти миллионам в месяц. Однако, из-за несовершенства первой версии архитектуры P2P, запретить подобную пиратскую платформу было несложно, и Napster был выкуплен и превращён в уже в средство официальной продажи музыки.



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