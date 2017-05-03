Яндекс.Музыка разрешит пользователям загружать свои треки

В стриминговом сервисе Яндекс.Музыка с сегодняшнего дня появится возможность для пользователей загружать свой контент и делиться им с другими пользователями. Об этом заявлено в сообщении Яндекса, распространенном журналистам.


Таким образом, пользователи смогут заливать в Яндекс.Музыку композиции и альбомы различных исполнителей. В своем сообщении Яндекс ссылается на пример аналогичных возможностей в Вконтакте, Одноклассниках, YouTube и Soundcloud. Если пользователь загрузит композицию, авторские права на которые принадлежат партнерам Яндекса, то правообладателям будут идти отчисления за прослушивания.

Ситуацию с музыкой, на которую у Яндекса нет договоров с правообладателями, компания пока не проясняет. Правда уточняется, относительно исполнителей-новичков: «Начинающие артисты не всегда готовы озаботиться оформлением прав на свою музыку и работать с дистрибуторами, они собирают вокруг себя аудиторию ценителей и делятся своей музыкой в социальных сетях».

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