Google официально запустила превью редизайна YouTube с темной темой

Компания Google открыла превью нового дизайна популярного видеосервиса YouTube для небольшой группы людей. Как поясняют разработчики, они создают новый вид YouTube для десктопов, который сместит акцент на любимые видео и каналы пользователя, в тоже время сделав его проще для использования.


Ранее переработанный YouTube с темной темой уже смогли опробовать некоторые пользователи. Теперь же Google официально представила его. Желающие могут приступить к осваиванию нового дизайна YouTube, перейдя по адресу youtube.com/new.

В переработанном дизайне YouTube используется универсальный внешний вид, именуемый Material Design, который Google начала продвигать с запуском Android 5 Lollipop.

Также разработчики перешли на новый, более скоростной фрэймворк под названием Polymer, который позволит быстрее внедрять новые функции. Одной из таких новых возможностей стала темная тема для YouTube. Переключаться со светлой темы на темную и наоборот можно в настройках, открывающихся по нажатию на фото пользователя в правом верхнем углу.

Источник
YouTube
Теги
Google видео YOUTUBE

Комментарии

Материалы по теме

Amazon покупает Twitch за миллиард долларов

26 августа 2014

Google готовит к выпуску новые версии YouTube

20 февраля 2015

iMotion HD - кадры в секунду

18 марта 2014

SeoPult.TV - лучшее в интернете

10 сентября 2013

Vodio - YouTube в лучшем виде

7 апреля 2014

YouTube Floating HD Player - свобода движения

2 сентября 2013
Из рубрикиНаука и технологии
Яндекс.Музыка разрешит пользователям загружать свои треки
На Яндекс.ЕГЭ появились бесплатные онлайн-курсы для подготовки
Цифра дня: стоимость Bitcoin превысила 1400 долларов

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 79
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 52
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42