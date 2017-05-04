Что случилось 3 мая 2017 года?

Samsung Galaxy A3 (2017) в скором времени скорее всего обновится до Android 7.0. Huawei реализовала 34,55 миллиона смартфонов в 1 квартале 2017-го года. Android Nougat занял 7,1% рынка Android-устройств. В GOG стартовала распродажа игр по вселенной Star Wars.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered может выйти отдельно. Meizu X2 имеет все шансы стать первым смартфоном Meizu с двойной камерой. Автомобиль из льняного волокна создан в Голландии. Bitcoin подорожал до 1400 долларов. Google показала, как изменится дизайн YouTube.

Китайцы собирают деньги на компактный 4G-смартфон Jelly черех Kickstarter. В Windows 10 S нельзя будет поменять браузер по умолчанию и переключиться на поисковую систему Google. Колоссальный LeEco Le X920 предстал на живых фото. 

iPhone 8 могут отложить до 2018-го года. Samsung Galaxy C получит двойную камеру раньше Galaxy Note 8.

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