Facebook приблизилась к 2 миллиардам пользователей

Команда Facebook сообщила о приближении к важному рубежу в 2 миллиарда пользователей. Об этом сообщается в отчете компании за первый квартал 2017 года.





Если точнее, то количество пользователей, проявляющих активность каждый месяц, достигло 1,94 миллиарда на 31 марта 2017 года. Это почти на 300 миллионов пользователей превышает показатель в аналогичном периоде в прошлом году.

Более того, в среднем порядка 1,28 миллиарда человек используют продукты Facebook на ежедневной основе. То есть, примерно две трети от показателя "ежемесячно активных" входят в категорию "ежедневных".