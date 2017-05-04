Google справилась с массированной фишинговой атакой на Gmail

Компания Google остановила масштабную фишинговую атаку на пользователей электронной почты Gmail. Злоумышленники замаскировали рассылку под письма от сервиса Google Docs (Документы Google) с приглашением для редактирования документа и получали, в результате, список контактов пользователя и доступ к самому аккаунту Gmail для дальнейшей рассылки спама.


Получив такое письмо и попавшись на удочку, пользователь попадал на страницу специальную страницу веб-приложения под названием Google Docs, созданного злоумышленниками, а не Google. Приложение просило пользователя разрешить доступ к учетной записи Gmail для прочтения, отправки и управления письмами, а также к адресной книге с правами управления контактами. В отличие от настоящего Google Docs, в поддельном приложении выдается информация о разработчике с адресом eugene.pupov@gmail.com.


Сейчас Google отключила виновные в рассылке аккаунты. Кроме того, удалены поддельные страницы, запущены обновления безопасности и прочие меры для предотвращения подобных случаев в будущем. По оценке компании, атаке подверглось менее 0,1% пользователей Gmail.

Источник
The Verge
Теги
Google безопасность электронная почта Gmail шапочка из фольги Google Docs

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