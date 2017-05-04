NASA опубликовало видео первого пролета Cassini над Сатурном под кольцами

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало видео, созданное на основе серии снимков Сатурна, сделанных зондом «Кассини» (Cassini) во время первого прохода между планетой и внутренним кольцом.


Видео начинается с урагана на северном полюсе Сатурна, затем минует внешнюю границу этого знаменитого шестиугольного атмосферного феномена и направляется к южному полюсу. За время съемки зонд снизился с 72 400 до 6 700 км над поверхностью облаков. В результате снижения, камеры смогли выдать атмосферу планеты в масштабе 810 метров на пиксель вместо прежних 8,7 км на пиксель.

26 апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. Зонду надо было пройти в "зазор" в 2 тысячи километров между верхней границей атмосферы и внутренней границей колец на скорости около 124 тысяч км/ч. Ранее в эту зону не заходил ни один космический аппарат. Зонд прошел в трех тысячах километров от верхушек облаков Сатурна и в трехстах км от внутренней границы системы колец.

Теперь «Кассини» осталось совершить еще 21 проход в зазор между Сатурном и внутренним концом, пока он окончательно не погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше. Следующий "нырок" запланирован на 2 мая 2017 года.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

Источник
NASA
Теги
космос NASA своя атмосфера НАСА Сатурн Cassini кассини

Комментарии

Материалы по теме

12 космических чехлов для iPhone и не только с AliExpress

12 апреля

Cassini передал первые снимки Сатурна с близкого расстояния

27 апреля

NASA App — Всё о космосе

25 апреля 2014

NASA: обнаружена система с тремя потенциально пригодными для жизни планетами

22 февраля

В NASA предлагают защитить атмосферу Марса магнитным экраном

6 марта

День, когда взлетел самый большой пассажирский самолёт в мире

27 апреля
Из рубрикиНаука и технологии
Facebook приблизилась к 2 миллиардам пользователей
Цифра дня: Сколько «налога на Google» заплатили иностранные интернет-компании?
Google справилась с массированной фишинговой атакой на Gmail

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 55
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 43