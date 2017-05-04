NASA опубликовало видео первого пролета Cassini над Сатурном под кольцами
NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало видео, созданное на основе серии снимков Сатурна, сделанных зондом «Кассини» (Cassini) во время первого прохода между планетой и внутренним кольцом.
Видео начинается с урагана на северном полюсе Сатурна, затем минует внешнюю границу этого знаменитого шестиугольного атмосферного феномена и направляется к южному полюсу. За время съемки зонд снизился с 72 400 до 6 700 км над поверхностью облаков. В результате снижения, камеры смогли выдать атмосферу планеты в масштабе 810 метров на пиксель вместо прежних 8,7 км на пиксель.
26 апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. Зонду надо было пройти в "зазор" в 2 тысячи километров между верхней границей атмосферы и внутренней границей колец на скорости около 124 тысяч км/ч. Ранее в эту зону не заходил ни один космический аппарат. Зонд прошел в трех тысячах километров от верхушек облаков Сатурна и в трехстах км от внутренней границы системы колец.
Теперь «Кассини» осталось совершить еще 21 проход в зазор между Сатурном и внутренним концом, пока он окончательно не погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше. Следующий "нырок" запланирован на 2 мая 2017 года.
Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.