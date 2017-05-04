SpaceX готовится отправить на орбиту множество интернет-спутников в 2019 году

Компания SpaceX намеревается отправить на орбиту нашей планеты множество спутников, предоставляющих доступ в Интернет. Доставкой займется Falcon 9 уже в 2019-ом году. Сеть из спутников, впрочем, заработает на полную мощность только в 2024-ом.

Прототипы, которые призваны доказать работоспособность затеи, планируют запустить в космос уже в этом и следующем году. Впоследствии спутники будут отправляться на орбиту в течении нескольких лет. Ожидается появление и соответствующей инфраструктуры для управления системой на Земле.

В общей сложности SpaceX собирается отправить на высоту от 1100 до 1325 километров 4425 спутников. На данный момент на орбите находится 1459 спутников. SpaceX планирует утроить их количество, что, по мнению The Verge, сделает пространство на орбите Земли более загруженным, а запуски спутников и ракет — более опасными. Зато после реализации программы получить быстрый Интернет на Земле станет куда проще.  

Источник
The Verge
Теги
интернет космос SpaceX

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