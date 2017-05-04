Ученым из Швеции удалось создать самую быструю камеру в мире

Ученые из Лундского университета в Швеции создали фотоаппарат, способный снимать со скоростью 5 триллионов кадров в секунду. Это самый быстрый показатель в мире. На ролике, снятом на новую камеру, видно как свет проходит расстояние толщиной с лист бумаги с замедлением в триллиона раз. В реальности процесс занимает одну триллионную секунды.

Новая камера создана на основе совершенно нового алгоритма — в одном кадре кодируется четыре изображения, последовательно снятых с помощью лазера. Затем последовательность декодируется, а после мы получаем видеоряд.

Камера будет использоваться физиками, химиками, биологами, медиками для съемки реакций длительностью 0,2 триллионной доли секунды.

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