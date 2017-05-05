Северное сияние сняли с борта МКС

Знаменитый французский астронавт Томас Песке (Thomas Pesquet), выкладывающий космические фото в свой Twitter-аккаунт, сделал сотни снимков, а затем смонтировал видео уникального явление с борта МКС. Перед вами Северное Сияние из космоса:

На кадрах с орбиты Северное Сияние (также известное, как «Аврора») ускорено в 25 раз.

Кстати, Песке не первый кто заснял это явление из космоса. В 2016-ом году НАСА выкладывало снимки астронавта Джеффа Уильямса (Jeff Williams).