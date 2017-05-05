Северное сияние сняли с борта МКС

Знаменитый французский астронавт Томас Песке (Thomas Pesquet), выкладывающий космические фото в свой Twitter-аккаунт, сделал сотни снимков, а затем смонтировал видео уникального явление с борта МКС. Перед вами Северное Сияние из космоса:

На кадрах с орбиты Северное Сияние (также известное, как «Аврора») ускорено в 25 раз.

Кстати, Песке не первый кто заснял это явление из космоса. В 2016-ом году НАСА выкладывало снимки астронавта Джеффа Уильямса (Jeff Williams).

Источник
Twitter
Теги
космос Северное Сияние

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Microsoft приглашает на анонс Surface 23 мая
День, когда любовь сломала миллионы компьютеров
Ученые из Санкт-Петербурга описали новый вид динозавра

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 55
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 43