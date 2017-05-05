День, когда любовь сломала миллионы компьютеров

5 мая 2000 года миллионы компьютеров по всему миру были атакованы вирусом ILOVEYOU. Этого червя ровно 16 лет назад разослали по почтовым ящикам с Филиппин в ночь с 4 на 5 мая. Тема письма содержала безобидную фразу «ILoveYou», но к отправлениям был прикреплен вредоносный скрипт «LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs». Как только пользователь запускал файл, вирус тут же рассылал копию самого себя по всем контактам из адресной книги Microsoft Outlook. По умолчанию в Windows скрыты системные расширения файлов, поэтому, хоть это и был скрипт с расширением «.vbs», многие видели его как файл с «.txt» на конце и не боялись открывать обычный текстовый документ. Повлиял и психологический момент, ведь кто откажется открыть письмо с признанием в любви, пусть и от незнакомого человека?



Письмо с вирусом ILOVEYOU



Примечателен вирус тем, что он поразил более трёх миллионов компьютеров (всего письма получили около 45 миллионов человек) и нанёс мировой экономике ущерб в 10-15 миллиардов долларов, за что и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый разрушительный вирус. В 2011 году про этот червь даже сняли фильм с незамысловатым названием «I love you».

А ещё в этот день...

5 мая 1951 года представлен первый компьютер, созданный специально для игры. Компания Ferranti к выставке «Фестиваль Британии» разработала на базе компьютера Ferranti Mark I машину для игры в ним и называла её Nimrod. Устройство состояло из 480 электронных ламп, 120 реле для управления дисплеями и нескольких германиевых диодов, которые производили логическую операцию ИЛИ.



Компьютер Nimrod для игры в ним



Ним — это классическая математическая игра для двоих, в которой игроки по очереди берут предметы из нескольких кучек, но за один ход можно взять любое количество только из одного набора. Выигрывает тот, кто возьмёт последний предмет. Кстати, существует две версии происхождения названия ним (NIM): от немецкого глагола «Nimm» — «брать», от английского глагола "WIN" в перевёрнутом виде.

5 мая 1927 года на Волховской ГЭС запустили первый советский генератор. Первые проекты использования реки Волхов для выработки электричества были ещё в 1902 году. Однако строительство гидроэлектростанции началось только после включения ГЭС в план ГОЭЛРО в 1921 году. К 1927 году проект был завершён и состоялся запуск первых советских гидроагрегатов, сделанных на Ленинградском Металлическом заводе. На тот момент вырабатываемая мощность составляла 58 МВт, а к началу Великой Отечественной войны электростанция выдавала 66 МВт.



Современный вид Волховской ГЭС



Волховская ГЭС во время войны снабжала электричеством блокадный Ленинград через кабель, проложенный по дну Ладожского озера. Станция работает и по сей день, это одна из старейших действующих ГЭС России. Некоторые агрегаты на станции работают уже более 80 лет, а её мощность сейчас составляет 86 МВт (планируется увеличение до 98 МВт).