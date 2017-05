Главное за неделю: iPhone 8 может задержаться, Windows 10 S и характеристики OnePlus 5

На минувшей рабочей неделе компания Microsoft представила новую версию Windows, Windows 10 S, а также показала ноутбук Surface. Появилась информация о возможной задержке iPhone 8 до 2018-го года. В сеть просочились характеристики и предполагаемая стоимость OnePlus 5. Об этом и других важных новостях минувших пяти дней читайте в нашем еженедельном дайджесте.

Microsoft представила Windows 10 S

Компания Microsoft представила новую версию операционной системы — Windows 10 S. Ранее она была известна под названием Windows 10 Cloud. Данная версия ОС предназначена для образовательных нужд и конкуренции с Chrome OS от Google.

Windows 10 S имеет ограниченную функциональность и поддержку приложений, компромис ради простоты и производительности, а также возможности запуска на устройствах начального уровня. Приложения могут запускаться только из онлайн-магазина Windows Store. В отличие от неудачной Windows RT, приложения останутся полноценными приложениями Win32, они просто будут доступны только через Windows Store.

По словам разработчиков, учителя и студенты смогут не беспокоиться об уязвимостях, что было свойственно практически всем "старым" Windows-приложениям, поскольку приложения из магазина будут запускаться в относительно безопасном контейнере.

Также Windows 10 S включает инструменты для учителей для управления классными PC, например, возможность легко установить ОС с помощью USB-накопителя.

Операционная система Windows 10 S станет доступна летом 2017 года. PC с Windows 10 на борту также появятся летом по цене от $189 от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung и Toshiba.

Любопытно, что пользователи не смогут изменять браузер по-умолчанию. В Windows 10 S таким браузером является Microsoft Edge. Пользователь может скачать из онлайн-магазина Windows Store какой-нибудь другой браузер и пользоваться им, но для выполнения различных действий, например, открытия файлов с расширением .htm, ОС все равно задействует Edge. Кроме того, пользователь не сможет сменить поисковую систему по умолчанию, например, переключиться с Bing на Google.

Microsoft показала ноутбук Surface

Microsoft на этой неделе также показала новый ноутбук в серии Surface. Ноутбук так и называется — Microsoft Surface Laptop. Он работает под управлением упомянутой выше ОС Windows 10 S.

Microsoft Surface оснащается 13,5-дюймовым дисплеем PixelSense с 3,4 млн пикселей (2256 x 1504 пикселей, 201 точек на дюйм). Вес составляет около 1,25 кг, а толщина — 14,47 мм сзади и 9,9 мм спереди.

Аппаратной основой стали процессоры Intel Core i5 и Core i7, от 4 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти, от 128 ГБ до 1 ТБ на SSD накопителе с интерфейсом PCIe Время автономной работы достигает 14,5 часа.

Microsoft Surface Laptop предлагается в четырех цветовых вариантах — бордовый, золотистый, голубой и серый. Во внутренней части ноутбука используется ткань алькантара, испанская шерсть. В результате, клавиатура не холодит даже при использовании в холодных условиях. Кстати, клавиатура у ноутбука с подсветкой.

Цена на Microsoft Surface Laptop стартует от $999. Прием предварительных заказов в США начался. Стар продаж назначен на 15 июня 2017 года.

iPhone 8 может задержаться до 2018 года

Компания Apple может отложить выпуск юбилейного нового iPhone 8 не на пару месяцев, как ожидалось ранее, а вообще до 2018 года. Об этом сообщили в исследовательской заметке Deutsche Bank, опубликованной Business Insider.

По словам аналитиков, iPhone 8 может не выйти в продажу до конца 2017 года. Отмечается, что источники из цепочки производственных поставок сообщают о дефиците ключевых компонентов и эти технические проблемы могут привести к задержке выпуска топового iPhone 8 осенью 2017 года. При этом осенью Apple представит и выпустит только слегка обновленные iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.

Стоимость и характеристики OnePlus 5

На сайте OppoMart появилась информация о стоимости смартфона OnePlus 5. По данным магазина, за гаджет попросят 449 долларов. В качестве изображения продавцы использовали утекший в сеть рендер черной версии устройств с двойной камерой. Также на сайте представлены характеристики новинки.

По слухам, гаджет получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойная основная камера на 12 МП, фронтальный датчик на 8 МП, сканер отпечатков пальцев на передней панели, возможно, встроенный под дисплей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ/128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3600 мАч, способный заряжаться на 25% быстрее благодаря технологии Dash Charge 2.0.

