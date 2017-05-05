Ученые из Санкт-Петербурга описали новый вид динозавра

Александр Аверьянов и Павел Скучас, учёные из Санкт-Петербургского государственного университета, изучив три хвостовых позвонка, найденные в разное время на берегу Гусиного озера в Бурятии, пришли к выводу, что речь идет о новом роде в группе завроподов, ящеротазовых растительноядных титанозаврах, гигантских динозавров, живших миллионы лет назад.

Пресс-служба ВУЗа сообщает: «Эти ящеротазовые растительноядные динозавры известны по находкам отдельных костей и целых скелетов из юрских и меловых отложений практически всех континентов. В России их встречали в Западной Сибири и в Забайкалье, однако ранее ни одна из находок не была описана как новый род или вид этих необычных динозавров».

Новый род получил название Тенгри. Так его назвали в честь главного божества монгольско-тюркской мифологии. Тенгризавры бродили по планете Земля около 120 миллионов лет назад, вырастали до 10–12 метров, а их вес составлял примерно 20 тонн.