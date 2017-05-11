Пары воды подтверждены в атмосфере «теплого Нептуна»

Астрономы обнаружили большое содержание воды в атмосфере экзопланеты размером с Нептун, расположенной далеко за пределами Солнечной Системы. Это один из тех крайне редких случаев, когда ученые смогли определить наличие воды в атмосфере экзопланеты подобного размера и массы. Данное открытие поможет в дальнейших исследованиях процесса формирования таких планет.







Планета под названием HAT-P-26b впервые была обнаружена в 2011 году. Она вращается вокруг звезды HAT-P-26 в Созвездии Девы на расстоянии около 437 световых лет от Земли. HAT-P-26b еще называют «теплым Нептуном», благодаря размеру и близости к звезде.

Она была замечена благодаря тому, что время от времени проходит между своей звездой и Землей по своей орбите. Во время этих проходов планета достаточно приглушает свет звезды, чтобы это можно было заметить с Земли.

Используя космический телескоп «Хаббл» ученые изучили свет звезды в течение четырех проходов HAT-P-26b и смогли вычислить количество воды в атмосфере, поскольку молекулы по разному поглощают свет. В ходе исследований была подтверждена примитивная атмосфера, состоящая практически целиком из водорода и гелия. Атмосфера относительно чиста от облаков и имеет сильную "водяную подпись". Как отмечают исследователи, это лучшие измерения на данный момент воды на экзопланете такого размера. Исследование опубликовано в журнале Science.