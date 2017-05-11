В США могут запретить ноутбуки в салонах самолетов из Европы

Министерство внутренней безопасности США может расширить ограничения, касающиеся ноутбуков в самолетах. Теперь власти США могут запретить проносить ноутбуки в салоны самолетов на рейсах из Европы. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на представителей европейских представителей системы безопасности.





Если запрет будет внедрен, то пассажирам рейсов из Европы в США придется сдавать ноутбуки в багаж, вместо того, чтобы оставлять их в ручной клади с возможностью поработать или посмотреть фильм в дороге.

Как сообщил пресс-секретарь МНБ Дэвид Лапан журналистам ТАСС, окончательное решение по этому поводу пока не принято, однако возможность запрета проноса крупной электроники на борт самолета рассматривается.

Напомним, ранее США запретил брать в самолет в виде ручной клади крупные электронные устройства для рейсов из десятка международных аэропортов в Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Иордании, Марокко и Катаре. Пассажиры могут пронести в салон мобильный телефон, но не планшет или ноутбук, которые теперь требуется сдавать в багаж. Подобный шаг предпринят властями США из опасения попадания на борт самолета взрывных устройств, замаскированных под такие гаджеты.