В США могут запретить ноутбуки в салонах самолетов из Европы

Министерство внутренней безопасности США может расширить ограничения, касающиеся ноутбуков в самолетах. Теперь власти США могут запретить проносить ноутбуки в салоны самолетов на рейсах из Европы. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на представителей европейских представителей системы безопасности.


Если запрет будет внедрен, то пассажирам рейсов из Европы в США придется сдавать ноутбуки в багаж, вместо того, чтобы оставлять их в ручной клади с возможностью поработать или посмотреть фильм в дороге.

Как сообщил пресс-секретарь МНБ Дэвид Лапан журналистам ТАСС, окончательное решение по этому поводу пока не принято, однако возможность запрета проноса крупной электроники на борт самолета рассматривается.

Напомним, ранее США запретил брать в самолет в виде ручной клади крупные электронные устройства для рейсов из десятка международных аэропортов в Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Иордании, Марокко и Катаре. Пассажиры могут пронести в салон мобильный телефон, но не планшет или ноутбук, которые теперь требуется сдавать в багаж. Подобный шаг предпринят властями США из опасения попадания на борт самолета взрывных устройств, замаскированных под такие гаджеты.

Источник
The Daily Beast
Теги
ноутбук фейспалм сша Европа самолет

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