Роскомнадзор разблокировал мессенджер WeChat

Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки доступа к мессенджеру WeChat на территории России. Это связано с тем, что администрация сервиса отреагировала на запрос ведомства и предоставила необходимые сведения для включения WeChat в реестр организаторов распространения информации. Кроме того, в этот реестр были внесены видеохостинг Vimeo и разработчик браузеров Opera Software.





Напомним, в начале мая WeChat начал блокироваться в России вслед за мессенджерами BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также видеочатом Vchat. Причем в таких случаях Роскомнадзор и операторы блокируют все технические IP-адреса и домены сервисов, в результате, работать перестают сами приложения, а не только сайты сервисов.

Ранее представитель Роскомнадзора объяснил блокировку Imo, Line и BBM тем, что администрация мессенджеров не предоставила в установленный срок свои контактные данные и пока не обращалась в ведомство с просьбой отменить блокировку. При этом он отметил: "Если они дадут необходимые сведения, то мы их исключим из реестра".

В апреле Роскомнадзор аналогичным образом начал блокировку сервиса-рации Zello за не предоставление сведений для включения в реестр организаторов распространения информации.