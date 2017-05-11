Роскомнадзор разблокировал мессенджер WeChat

Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки доступа к мессенджеру WeChat на территории России. Это связано с тем, что администрация сервиса отреагировала на запрос ведомства и предоставила необходимые сведения для включения WeChat в реестр организаторов распространения информации. Кроме того, в этот реестр были внесены видеохостинг Vimeo и разработчик браузеров Opera Software.


Напомним, в начале мая WeChat начал блокироваться в России вслед за мессенджерами BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также видеочатом Vchat. Причем в таких случаях Роскомнадзор и операторы блокируют все технические IP-адреса и домены сервисов, в результате, работать перестают сами приложения, а не только сайты сервисов.

Ранее представитель Роскомнадзора объяснил блокировку Imo, Line и BBM тем, что администрация мессенджеров не предоставила в установленный срок свои контактные данные и пока не обращалась в ведомство с просьбой отменить блокировку. При этом он отметил: "Если они дадут необходимые сведения, то мы их исключим из реестра".

В апреле Роскомнадзор аналогичным образом начал блокировку сервиса-рации Zello за не предоставление сведений для включения в реестр организаторов распространения информации.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия закон мессенджер роскомнадзор OPERA блокировка Vimeo wechat

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