День, когда в Интернете появились веб-священники

12 мая 2004 года в Англиканской церкви введена должность веб-священника. В обязанности служителя церкви входит опека нового прихода, который существует только в сети. Первым священником Интернета стала Элисон Лесли, которой поручили опекать интернет-церковь, в которой собираются верующие со всего мира. Община молится в чатах, совершает веб-мессы и занимается общественной деятельностью. Некоторые из этих людей живут там, где запрещено открытое исповедание христианской веры. Кроме того, это могут быть те, кому трудно добраться до офлайнового прихода. Сайт церкви работает и по сей день, называется он i-Church и номинально является частью Епархии Оксфорда.



Первая женщина-священник интернета Элисон Лесли

А ещё в этот день...

12 мая 2003 года NVIDIA предтавила видеокарты GeForce FX 5900/5900 Ultra. Флагманские решения, пришедшие на смену откровенно провальным ускорителям GeForce 5800/5800 Ultra. В основе акселераторов лежал графический процессор NV35, произведенный по 130-нанометровому техпроцессу. Для сравнения: 6 мая NVIDIA представила видеокарты GeForce GTX 1080/1070 с 16-нм чипом GP104. Тактовая частота NV35 доходила до 450 МГц. У GP104 в 2016 году — 1600 МГц. В помощь процессору на плате распаивалось 256 Мбайт памяти стандарта DDR2, что вкупе с 256-битной шиной обеспечивало пропускную способность на уровне 27,2 Гбайт/с. У GeForce GTX 1080 с ее 8 Гбайт GDDR5X — 320 Гбайт/с.

На старте продаж GeForce GTX 5900 стоила 400 долларов США, а версия с приставкой Ultra — 500 долларов.



NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra

12 мая 1865 года была основана финская компания Nokia. 151 год назад горный инженер Фредрик Идестам получил разрешение на строительство фабрики по производству бумажной массы возле реки Нокиа. Именно этот день и принято считать датой основания Nokia Corporation. Потребность городов в бумаге и картоне росла с каждым днём, поэтому, на конец XIX-го века и пришёлся бурный рост промышленности, а вместе с ней и Nokia. В дальнейшем корпорация представляла собой уже промышленный конгломерат из нескольких компаний. Основные направления, которыми занималась Nokia: лесная промышленность, производство резины, кабелей и электронной техники. Сейчас это транснациональная компания с штаб-квартирой в городе Эспоо, близ Хельсинки, которая занимается телекоммуникационным оборудованием. Ранее компания была одним из крупнейших производителей телефонов и смартфонов, но после покупки мобильного подразделения компанией Microsoft выпуск новых моделей был прекращён.



Логотипы компании Nokia разных лет

12 мая 1927 года совершён первый испытательный полёт самолёта конструкции А.С. Яковлева АИР-1. Конструктору машины, молодому помощнику моториста лётного отряда Военно-Воздушной академии, на тот момент исполнился лишь 21 год. Яковлев назвал свой самолёт (тогда его называли «авиетка») «А.И. Рыков» в честь председателя Совнаркома СССР, который всячески поддерживал конструктора в его начинаниях. Авиетки в СССР начали строить в рамках конкурса, который объявил Авиахим в 1925 году. Было задание разработать военную авиетку службы связи с мотором на 40-60 л.с., с посадочной скоростью 50 км/ч, максимальной не менее 120 км/ч, а запасом топлива минимум на 3 часа полёта. До постройки самолёта Яковлев делал только планеры, поэтому, расчёты и составление чертежей заняли около года, за это время конструктор изучал теорию авиации, различные исследования, расчёты, а также знакомился с достижениями в авиастроении. С группой энтузиастов, которая потом и положила начало конструкторскому бюро Яковлева, был собран самолёт. Весь процесс занял 8 месяцев, работали только по вечерам. Так, Яковлев сделал первую отечественную двухместную авиетку, состоялся как авиаконструктор, а 12 мая 1927 года считается днём рождения ОКБ А.С. Яковлева, хотя официально оно было создано лишь через несколько лет.



Точная копия первого самолёта А.С. Яковлева АИР-1

12 мая 2010 года в корневой зоне DNS делегирован домен «.рф». Запуск домена был приурочен к первому Российскому форуму по управлению Интернетом. Приоритетная регистрация имён в новой зоне началась ещё в ноябре 2009 года и была вплоть до 11 мая. Первыми доменами, которые заработали в ночь с 12 на 13 мая стали Президент.рф и Правительство.рф, а через пару дней к ним присоединился сайт Координационного центра национального домена сети Интернет по адресу кц.рф. Открытая регистрация доменных имён в кириллической зоне началась 11 ноября 2010 года. На сегодняшний день в этой зоне зарегистрировано около 835 тысяч доменов, из которых около 500 тысяч являются действующими, включая адреса-дублёры. Доменная зона «.рф» стала первым кириллическим национальным доменом, открыв путь другим доменным зонам, например, «.Москва», «.дети», «.сайт» и т.п. Сейчас все современные браузеры поддерживают работу с кириллическими доменами.



Официальный логотип доменной зоны «.рф»