В Казани запущена сеть в режиме «квантового телефона»

Первая в России и СНГ многоузловая квантовая сеть успешно заработала в Казани. Об этом рассказала пресс-служба университета ИТМО. Проект реализован группой ученых из казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и университета ИТМО.


Сообщается, что многоузловая квантовая сеть запущена в полном режиме. Квантовыми каналами объединены четыре точки, расположенные в разных районах столицы Татарстана.

Во время запуска между узлами сети производилась передача команд управления и пересылка файлов, а также была протестирована аудиосвязь посредством квантового кодирования, фактически, в режиме «квантового телефона». В ходе испытаний скорость генерации просеянных квантовых последовательностей на отдельных участках сети превышала 100 кбит/с.

Пилотный сегмент Казанской квантовой сети, соединивший два из четырех узлов, был протестирован в августе 2016 года. Сейчас же полностью налажена коммуникация между всеми четырьмя точками и разработан новый протокол передачи данных, оптимизированный для городской инфраструктуры.

Сеть реализуется на действующих оптоволоконных линиях связи оператора «Таттелеком». Два узла расположены в главных коммутационных станциях «Таттелекома» на разных берегах реки Казанки, еще два – в зданиях КНИТУ-КАИ. Точки находятся на расстоянии около 10 км друг от друга, при этом длина оптического кабеля между отдельными узлами в ходе технических испытаний достигала 30-40 км.

Как отмечают ученые, проект полностью основан на российских разработках, которые по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.

Такая сеть обладает повышенной безопасностью при передаче данных. В качестве носителей информации выступают одиночные фотоны, которые необратимо изменяются при попытке перехвата данных. В результате, о любом вторжении в канал становится сразу же известно. Как ожидается, квантовые сети смогут использоваться финансовыми структурами, государственными ведомствами, промышленными предприятиями, везде, где важна конфиденциальность при обмене информацией.

Источник
ИТМО
Теги
Россия телефон связь квантовая сеть квантовый

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