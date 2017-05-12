В Казани запущена сеть в режиме «квантового телефона»

Первая в России и СНГ многоузловая квантовая сеть успешно заработала в Казани. Об этом рассказала пресс-служба университета ИТМО. Проект реализован группой ученых из казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и университета ИТМО.





Сообщается, что многоузловая квантовая сеть запущена в полном режиме. Квантовыми каналами объединены четыре точки, расположенные в разных районах столицы Татарстана.

Во время запуска между узлами сети производилась передача команд управления и пересылка файлов, а также была протестирована аудиосвязь посредством квантового кодирования, фактически, в режиме «квантового телефона». В ходе испытаний скорость генерации просеянных квантовых последовательностей на отдельных участках сети превышала 100 кбит/с.

Пилотный сегмент Казанской квантовой сети, соединивший два из четырех узлов, был протестирован в августе 2016 года. Сейчас же полностью налажена коммуникация между всеми четырьмя точками и разработан новый протокол передачи данных, оптимизированный для городской инфраструктуры.

Сеть реализуется на действующих оптоволоконных линиях связи оператора «Таттелеком». Два узла расположены в главных коммутационных станциях «Таттелекома» на разных берегах реки Казанки, еще два – в зданиях КНИТУ-КАИ. Точки находятся на расстоянии около 10 км друг от друга, при этом длина оптического кабеля между отдельными узлами в ходе технических испытаний достигала 30-40 км.

Как отмечают ученые, проект полностью основан на российских разработках, которые по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.

Такая сеть обладает повышенной безопасностью при передаче данных. В качестве носителей информации выступают одиночные фотоны, которые необратимо изменяются при попытке перехвата данных. В результате, о любом вторжении в канал становится сразу же известно. Как ожидается, квантовые сети смогут использоваться финансовыми структурами, государственными ведомствами, промышленными предприятиями, везде, где важна конфиденциальность при обмене информацией.