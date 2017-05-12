Марсианский план NASA включает годовую миссию к Луне

Команда космонавтов может провести год на окололунной орбите, прежде чем NASA запустит пилотируемую миссию на Марс. Об этом рассказал на конференции «Люди на Марсе» (Human to Mars Summit) в Вашингтоне Грег Уильямс (Greg Williams) из NASA.





Уильямс раскрыл подробности о двухэтапном плане агенства по отправке людей на Марс. Первая фаза включает четыре пилотируемых полета в окололунное пространство для доставки модуля экипажа, научно-исследовательского модуля, источника питания и атмосферного шлюза. Полная установка может также получить механическую руку-манипулятор вроде Канадарм2 (Canadarm2) с рядом автономных функций. Эти полеты пройдут с 2018 года по 2026 год.





Если первая фаза пройдет успешно, то второй этап начнется в 2027 году. NASA начнет с отправки корабля Deep Space Transport на окололунную орбиту с командой на борту, которая проведет в модуле экипажа год.

Будущие миссии на Марс с экипажем, запланированные на тридцатые годы будут стартовать от Луны с использованием корабля Deep Space Transport. Прежде чем все это будет реализовано, агентство планирует завершить создание Space Launch System, сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты.