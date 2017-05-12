Масштабная хакерская атака затронула британские больницы, МВД и МегаФон

Самые разные источники сообщили о широкомасштабной хакерской атаке, которая произошла сегодня буквально в международном масштабе. Сообщается, что зловред-вымогатель под названием WannaCrypt, WanaCrypt0r или WCry, нарушил работу компьютеров британских больниц, испанского оператора Telefonica, Следственного Комитета, МВД, МРЭО, МегаФона, и других.


Согласно отчету Avast, зловред затронул более 57 тысяч компьютеров по всему миру. При этом больше всего пострадали Россия, Украина и Тайвань. Вымогатель блокирует зараженный ПК и требует выкуп в размере $300 в биткойнах.

Отметим, что представители Следственного Комитета и МВД опровергли информацию об атаке на внутреннюю сеть, но на сайте МВД выдается сообщение "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы". Директор по связям с общественностью МегаФона подчеркнул, что произошедшее не повлияло на связь и абонентов, поскольку вирус атаковал только компьютеры компании. Оператор уже отчитался о восстановлении работы колл-центра.

Источник
Avast
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безопасность троян вирус шапочка из фольги

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