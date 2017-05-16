Что случилось 15 мая 2017 года?

Вирус WannaCry принес своим создателям более 40 тысяч долларов. Победить его пока еще не удалось. Assassin's Creed: Origins оброс подробностями. А Toyota решила вложиться в стартап своих сотрудников по созданию летающей машины. Существует вероятность, что жизнь во вселенной появилась благодаря Черным дырам

Люди полетят на Марс в начале 2030-х. Марсоход в помощь! Смартфон Samsung Galaxy S8 побил все рекорды в Geekbench. Речь идет о версии с чипом Exynos, а не Snapdragon. Nintendo вероятно работает над мобильной The Legend of Zelda. А в сети появилась бесплатная новая ретро-Castlevania

Эван Бласс слил модельный ряд Motorola за 2017 год. Android Pay засветился в России раньше времени. А Xiaomi нечаянно рассекретила Redmi Pro 2. Samsung Galaxy J7 Max совсем не отстой! Его уже представили официально. Но круче всех это титановая Nokia 3310 от Caviar

MP3 мертв? Да! И нет... HTC U 11 показался в разных цветах на видео.

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