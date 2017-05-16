Обнаружена гигантская "пенопластовая" экзопланета

Исследователи Лихайского университета в пенсильванском городе Бетлехем обнаружили новую планету, которая вращается вокруг желтого субгиганта KELT-11 в 320 световых годах от Земли. Планета KELT-11b необычна тем, что она "раздута" и является одной из самых "воздушных" известных планет. Исследование было опубликовано в The Astronomical Journal.





KELT-11b имеет радиус в 1,37 больше Юпитера и только 19% от него по массе. Плотность планеты примерно такая же, как и у стиролового пенопласта. Кроме того, она получила "экстраординарно" большую атмосферу.

Планета представляет собой экстремальную версию газовой планеты, вроде Юпитера или Сатурна, но вращается очень близко к звезде, совершая один круг менее, чем за пять дней. По прогнозам исследователей звезда поглотит KELT-11b в ближайшие 100 миллионов лет.

Как рассчитывают ученые, она обладает интересными возможностями для изучения атмосферы, которые потом могут пригодиться при исследовании возможных обитаемых планет.