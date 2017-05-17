Что случилось 16 мая 2017 года?

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Рекомендуем также оценить официальное видео Nokia 8 и 9. Кстати, Nokia 3310 уже представлен в России. А также названы цены на Nokia 3, 5 и 6 у нас. А iPad Mini уходит в прошлое.

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