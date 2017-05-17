На Украине «Двач» заблокировали вместе с Mail.Ru

Российский анонимный форум «Двач» стал недоступен на территории Украины. Об этом сообщил Нариман Намазов, администратор проекта, через свой аккаунт в Twitter.





Как уточнил Намазов в разговоре с журналистами vc.ru, сервис оказался заблокирован из-за сервиса защиты от DDoS-атак, предоставляемого запрещенной на Украине Mail.Ru Group. Ночью 18 мая команда сервиса планирует попытаться решить проблему.

Есть кто из Украины с киевстаром или водафоном, Двач открывается? — Nariman Namazov (@abunyasha) 17 мая 2017 г.

Да, точно.

Двач попал под украинские санкции и тоже блокируется. — Nariman Namazov (@abunyasha) 17 мая 2017 г.

Напомним, накануне Петр Порошенко, президент Украины, подписал указ, фактически, блокирующий доступ к Яндексу, Одноклассникам и ВКонтакте на территории страны. Указ вводит в действие решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В рамках этих санкций, в том числе, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей к "ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru)". Кроме того, запрет касается самых разных сервисов Яндекса. от Почты до Карт, обычному поиску и по картинкам, Новостям, Недвижимости, Авиабилетам, Метрики и остальных.