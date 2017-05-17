NASA показало вращающуюся Цереру в лучах Солнца

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало анимированное изображение Цереры. Оно было создано на основе серии снимков, сделанных 29 апреля космическим аппаратом Dawn из позиции точно между Солнцем и поверхностью Цереры.



В результате, можно в подробностях пронаблюдать вращение Цереры, подсвеченной Солнцем, а поверхность планеты в позиции противостояния стала доступна ученым для исследования. Основываясь на данных наземных телескопов и зондов, ранее наблюдавших поверхности планет при противостоянии, ученые предсказали заметное повышение яркости Цереры при съемке с такой перспективы как сейчас. Это связано с размером и степенью пористости частиц материала на поверхности Цереры.


Кроме того, хорошо видны яркие пятна в кратере Оккатор с новой перспективы. Пятна особенно выделяются на относительно тусклой поверхности. Снимки были сделаны с высоты около 20 тысяч от поверхности Цереры.

Напомним, Церера является карликовой планетой и крупнейшим объектом в поясе астероидов в Солнечной системе. Зонд Dawn был запущен NASA в сентябре 2007 года для исследования Цереры и астероида Веста.

Источник
NASA
Теги
космос NASA своя атмосфера НАСА солнечная система Церера

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