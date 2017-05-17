ВКонтакте поставила рекорд по посещаемости на Украине после запрета

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о достижении рубежа по посещаемости на Украине — 18 миллионов уникальных посетителей за сутки. Это на два миллиона больше прошлого рекорда соцсети. Разработчики подчеркивают, что, таким образом, 16 мая социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом Украины.





Напомним, накануне Петр Порошенко, президент Украины, подписал указ, фактически, блокирующий доступ к Яндексу, Одноклассникам и ВКонтакте на территории страны. Указ вводит в действие решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В рамках этих санкций, в том числе, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей к "ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru)". Кроме того, запрет касается самых разных сервисов Яндекса. от Почты до Карт, обычному поиску и по картинкам, Новостям, Недвижимости, Авиабилетам, Метрики и остальных.