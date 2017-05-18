Ролик заблокировали на YouTube из-за звона церковных колоколов

Блогер Peeve Peeverson, публикующий видео в YouTube, заявил в своем Twitter, что один из его роликов был заблокирован из-за того, что в нем звучало множество церковных колоколов во время победы над боссом в игре Demon's Souls.

Администрация YouTube сообщила, что ролик заблокирован из-за нарушения авторских прав на звуки. Оказывается у «одновременного звона нескольких церковных колоколов» есть владелец! Это лейбл Hot Ideas. А претензии были предъявлены самой Universal Music Group.

Разбирательство по этому поводу продолжается — блогер не сдается и пытается доказать, что звучать колокола могут по-разному.