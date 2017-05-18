Ученые рассказали, как дожди изменили Марс

Ученые из Смитсоновского института и университета Джона Хопкинса создали модель Марса с атмосферой и пришли к выводу, что раньше здесь шли полноценные дожди. Кроме того, они уверены, что в далеком прошлом у Марса была в чем-то схожая с Землей атмосфера.

Однако исследователи, доктор Роберт Крэддок (Dr. Robert Craddock) и доктор Ральф Лоренц (Dr. Ralph Lorenz), напоминают, что изначально атмосферное давление тут было намного выше, чем на Земле — примерно в четыре раз. А это влияло на то, как сильно ударяли по поверхности планеты капли воды и насколько крупными они были.

Когда Марс был совсем молодым, капли были крошечными, не более 3 мм, дождь больше напоминал туман. Затем, по мере того, как атмосферное давление падало, капли становились все больше и больше, дожди шли сильнее В итоге дошло до того, что капли диаметром 7,3 мм и более стали оставлять небольшие кратеры на поверхности планеты. Впоследствии вода создала настоящие долины. Когда атмосферное давление на Марсе упало ниже земного, то на поверхности буквально проносились настоящие грандиозные ураганы.

«Многие анализируют дождь на Земле, но мало кто пытался использовать эти теории для понимания атмосферы раннего Марса», — говорит Роберт Крэддок.