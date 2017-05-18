Самые мощные челюсти в истории принадлежали Тираннозавру

Исследователи из Америки выяснили, какое существо обладало самыми мощными челюстями за всю историю существования жизни на Земле. Это Тираннозавр рекс, легендарный гигантский ящер, один из самых больших наземных хищников всех времен. Укус Тираннозавра создавал давление, которое можно сравнить с весом трех стандартных автомобилей.

Это существо могло дробить и измельчать кости лучше любых других плотоядных животных и буквально разрывать даже таких больших травоядных, как Трицератопсы. Модель укусу Тираннозавра была построена на основе челюстной мускулатуру крокодила и птиц, которых многие ученые считают прямыми потомками динозавров.

Эксперты считают, что сила сжатия челюстей Т-Рекса должна быть больше, чем у крокодила, в два раза. Острые зубы древнего монстра производили давление более 30 000 кг на 1 квадратный сантиметр.