В США не стали запрещать ноутбуки в салонах самолетов из Европы

Чиновники США и Европы обсудили в Брюсселе предложение администрации президента США по запрету планшетов и ноутбуки в салоны самолетов на рейсах из Европы. По информации Associate Press, на данный момент чиновники проголосовали против этого запрета, но рассматривают другие меры по обеспечению безопасности.


Если бы запрет будет утвержден, то пассажирам рейсов из Европы в США пришлось бы сдавать ноутбуки и планшеты в багаж, вместо того, чтобы оставлять их в ручной клади с возможностью поработать или посмотреть фильм в дороге.

Напомним, ранее в США запретили брать в самолет в виде ручной клади крупные электронные устройства для рейсов из десятка международных аэропортов в Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Иордании, Марокко и Катаре. Пассажиры могут пронести в салон мобильный телефон, но не планшет или ноутбук, которые теперь требуется сдавать в багаж. Подобный шаг предпринят властями США из опасения попадания на борт самолета взрывных устройств, замаскированных под такие гаджеты.

Источник
Associate Press
Теги
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