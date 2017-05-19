Что случилось 18 мая 2017 года?

Компания Codemasters официально анонсировала F1 2017 и пообещала выпустить ее в августе 2017-го года. Следующая игра во вселенной "Аватар" появится не раньше 2020-го года. Дожди изменили поверхность Марса в далеком прошлом. WhatsApp снова "упал".

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