Что случилось 18 мая 2017 года?

Компания Codemasters официально анонсировала F1 2017 и пообещала выпустить ее в августе 2017-го года. Следующая игра во вселенной "Аватар" появится не раньше 2020-го года. Дожди изменили поверхность Марса в далеком прошлом. WhatsApp снова "упал".

Рекордсменом по мощности челюстей признали Тираннозавра-рекса. Apple-1 тоже древний, хотя и не настолько, при этом стоит сотни тысяч евро! Впрочем, живой Т-Рекс обошелся бы явно дороже. На YouTube заблокировали ролик из-за звона колоколов. Оказывается, у этого звука есть правообладатели!!!

Galaxy Note 7 "заново" может получить наименование Galaxy Note SE. А за "Ламбо-мобильник" придется выложить около 120 000 рублей. Apple продолжает обновлять свои OS. Злодеи-мошенники научились продавать заблокированные iPhone. Читайте, а потом не говорите, что мы вас не предупреждали. Ferra бдит.

За Sony Xperia XZ Premium в нашей стране придется выложить 54 990 рублей. Мобильные трансляции YouTube теперь работают для всех. Google представила Daydream 2.0.

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