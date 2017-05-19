Центробанк рассказал об атаке WannaCry на российские банки

Банк России рассказал, что несколько кредитных организаций России пострадали от атаки шифровальщика WannaCry, также известного как WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0.





Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России была отмечена компьютерная атака 12 мая 2017 года. По итогам рассылки Wannacry ФинЦЕРТ зафиксировал "единичные факты компрометации" ресурсов кредитных организаций.

Как отмечается в сегодняшнем заявлении ФинЦЕРТ, последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки. В качестве одной из предпринятых мер, Банк России начал публиковать на своем сайте сообщения о выявленных киберрисках и атаках на кредитно-финансовые организации, а также о мерах, направленных на снижение риска нарушения информационной безопасности.

Напомним, в общей сложности атаки WannaCry были зарегистрированы в 73 странах. В России с шифровальщиком столкнулись Сбербанк, МегаФон, МВД РЖД, ГИБДД и МЧС, в Британии — городские больницы, работа которых была серьёзно нарушена, в Испании — телекоммуникационная компания Telefonica