Главное за неделю: Nokia 3310 в России, "финальный" дизайн iPhone 8 и запрет Яндекса на Украине

Nokia 3310 начали продавать в России. Смартфон пользуется феноменальной популярностью. В сети появился финальный вариант дизайна iPhone 8. На Украине запретили Яндекс, а также ВКонтакте и Одноклассники. Об этом и других интересных и важных новостях минувшей рабочей недели читайте ниже.

Nokia 3310 в России

Переизданная Nokia 3310 начала продаваться в России. Рекомендованная розничная цена составила 3 990 рублей.

Переизданная версия кнопочного телефона Nokia 3310 была представлена компанией HMD Global в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне, одновременно со смартфонами Nokia 3 и 5.

Новый Nokia 3310 получил 2,4-дюймовый дисплей с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), 2-мегапиксельную камеру и даже слот для карточек формата microSD. Телефон стал заметно компактнее, тоньше и легче предшественника. Он предлагается в четырех цветовых вариантах — красном, желтом, синем и сером. Как сообщалось во время анонса, продажи стартуют во втором квартале 2017 года по цене 49 евро.

Nokia 3310 пользуется высокой популярностью в магазинах нашей родной страны. Представитель «Связного» Сергей Тихонов сообщил РИА Новостям: «По итогам первого дня продаж спрос на мобильный телефон ажиотажный, и мы испытываем определенный дефицит, который будет ликвидирован в ближайшее время». На данный момент, по его же словам, Nokia 3310 продается лучше любого другого телефона.

Изначально Nokia 3310 появилась в конце 2000-го года. За все время существования телефона было продано более 126 000 000 устройств.

Кроме того, стали известны цены на Nokia 3, 5 и 6 в России.Смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 поступят в розничную продажу 15 июня, Nokia 6 – 30 июня. Цена Nokia 6 составит 15 990 рублей, Nokia 5 – 12 990 рублей, Nokia 3 – 9 990 рублей. При этом, 18 мая, те, кто успеет внести предоплату за смартфон Nokia в интернет-магазинах Nokia, М.Видео, Евросеть, Связной, МТС и Мегафон, получат обновленный телефон Nokia 3310 в подарок.

"Финальный" дизайн iPhone 8

Профильный ресурс BGR представил интересные живые фото макета iPhone 8. По словам источника, по этим фотографиям пользователи впервые могут ознакомиться с финальным дизайном переосмысленного iPhone 8 в реальной жизни.

Как отмечает BGR, они эксклюзивно получили фото макета iPhone 8, предположительно созданного по настоящим окончательно утвержденным чертежам, утекшим с фабрик, занимающихся производством смартфонов Apple следующего поколения.

Макет не отражает сканер отпечатков пальцев на задней панели и пока неясно, служит ли это свидетельством интеграции сенсора TouchID в дисплей или речь идео просто о неточности исполнения. При этом подтверждаются стеклянные 2.5D-панели сзади и спереди, стальная рамка между ними, выступ основной двойной камеры, организованной вертикально, включающий в себя вспышку и микрофон, отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, который так и не вернется.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.

На Украине запретили Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники

Петр Порошенко, президент Украины, подписал указ, фактически, блокирующий доступ к Яндексу, Одноклассникам и ВКонтакте на территории Украины. Указ вводит в действие решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В рамках этих санкций, в том числе, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей к "ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru)". Кроме того, запрет касается самых разных сервисов Яндекса. от Почты до Карт, обычному поиску и по картинкам, Новостям, Недвижимости, Авиабилетам, Метрики и остальных.

Санкции против Mail.ru и Яндекса будут действовать три года, до 15 мая 2020 года.

После блокировки появилась информация о том, что команда социальной сети ВКонтакте сообщила о достижении рубежа по посещаемости на Украине — 18 миллионов уникальных посетителей за сутки. Это на два миллиона больше прошлого рекорда соцсети. Разработчики подчеркивают, что, таким образом, 16 мая социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом Украины.

